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رياضة

شريف إكرامي ينتقل لـ بيراميدز في الموسم الجديد ..فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:25 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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حسن العمدة
قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن رحيل شريف إكرامي، حارس الأهلي، عن القلعة الحمراء يعد من حق اللاعب. 


وأكد طارق سليمان، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، أن "شريف إكرامي جلس بديلا لأكثر من موسم ونصف، ولم يفتعل أي أزمات؛ لذلك قرر الرحيل من أجل أخذ الفرصة في نادٍ آخر للمشاركة أساسيا".


وتابع "شريف إكرامي أقرب لنادي بيراميدز، ولكن من الصعب انتقاله إلى نادي الزمالك".


ونوه بأن "المنافسة ستكون صعبة لشريف إكرامي في بيراميدز، فهناك أكثر من حارس جيد، أبرزهم الدولي أحمد الشناوي، والمهدي سليمان الذي يسير بخطى ثابتة".


يذكر أن الأهلي يحتل صدارة الدوري الممتاز برصيد 49 نقطة.

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