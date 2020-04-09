قيادات جامعة الأزهر يتبرعون براتب شهر لصندوق تحيا مصر

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ونوابه، التبرع براتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر؛ تضامنا مع الحكومة المصرية ، لما تقوم به من جهودٍ غيرِ عاديةٍ ، وإجراءاتٍ احترازيةٍ في مواجهة وباء ( كورونا ) المستجد ، وما تقوم به من دعمٍ للعمالة غير المنتظمة المتضررة ، داعين المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر شعبًا وقيادةً وحكومة.





وناشدت الجامعة ، المجتمع المدني ، للمشاركة في هذا التكافل الاجتماعي .



