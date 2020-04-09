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تعليم

قيادات جامعة الأزهر يتبرعون براتب شهر لصندوق تحيا مصر

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:02 ص
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
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محمد شحتة
قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة ونوابه، التبرع براتب شهر لصالح صندوق تحيا مصر؛ تضامنا مع الحكومة المصرية، لما تقوم به من جهودٍ غيرِ عاديةٍ ، وإجراءاتٍ احترازيةٍ في مواجهة وباء ( كورونا ) المستجد ، وما تقوم به من دعمٍ للعمالة غير المنتظمة المتضررة ، داعين المولى- عز وجل- أن يحفظ مصر شعبًا وقيادةً وحكومة. 

وناشدت الجامعة، المجتمع المدني، للمشاركة في هذا التكافل الاجتماعي .

وسيَّرت جامعة الأزهر عددا من الطواقم الطبية المتخصصة لكل من مستشفى العجوزة بمحافظة الجيزة، ومستشفى الشيخ زايد آل نهيان بمحافظة القاهرة من أساتذة كليات طب الأزهر.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة والمشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أن الطواقم الطبية المتخصصة شملت عدة تخصصات وهي التخدير والعناية المركزة، والأمراض الصدرية، والأمراض المعدية، وأمراض الباطنة، إضافة إلى تخصصات الأشعة والتحاليل الطبية.

وأكد المشرف العام على قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر أن تسيير هذه الطواقم الطبية يأتي دعما لكافة مؤسسات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، وتحقيقا لرسالة جامعة الأزهر نحو خدمة المجتمع في شتى محافظات الجمهورية.

وشدد على أن قطاع المستشفيات بجامعة الأزهر ملتزم بتقديم أفضل خدمة طبية ورعاية صحية متميزة للمواطنين، مشيدًا برؤية القيادة المصرية خلال إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا، وحرصها دائما على دعم وتطوير المنظومة الطبية؛ بما يضمن حياة صحية كريمة للمواطنين.
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