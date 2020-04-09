على رأسهم سيلفا .. 6 نجوم عالميين على أعتاب الانتقال إلى الدوري السعودي

أصبح الدوري السعودي خلال السنوات العشر الأخيرة، مقصد للعديد من النجوم العالميين بسبب الاهتمام من جانب المملكة بمستوى كرة القدم، الأمر الذي انعكس على الأداء ليعد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هو الأقوى على مستوى قارة آسيا.

وحسب العديد من التقارير فإن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ستكون شاهدة على العديد من المفاجآت في الكرة السعودية، حيث تسعي الأندية للتوقيع مع العديد من النجوم لتدعيم صفوفهم.

وحسب موقع "سبورت 360" في نسخته العربية فإن هناك 6 لاعبين على رادار الدوري السعودي الموسم المقبل نعرضهم فيما يلي:

فرانك ريبيري

حسب صحيفة "كيكر" الألمانية، أن فرانك ريبيري قد يوقع مع نادي النصر السعودي على عقد مدته عامين، وذلك عقب رحيله عن بايرن ميونخ.





دايفد سيلفا





أكد موقع "وان فوتبول" نقلًا عن صحيفة “كوريري ديلو سبورت” الإيطالية إن أندية سعودية تنافس ميلان وفرق من الصين واليابان والإمارات على ضم ديفيد سيلفا.





راداميل فالكاو

لا يزال أسم النمر الكولومبي مطروحا في الصحف العالمية حول إمكانية إنتقاله إلى الهلال، رغم تأكيد بعض المصادر أنه سعيد في تواجده مع جالطة سراي التركي ولا يفكر في الرحيل.





حاتم بن عرفة





حسب "فوت ميركاتو" الفرنسي إن مفاوضات الهلال مع حاتم بن عرفة تعثرت بسب مطالبة اللاعب المالية بالحصول على مليون يورو شهريًا، بالإضافة إلى غيابه فترة طويلة عن الملاعب.





يايا توريه



