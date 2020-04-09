المفوضية الأوروبية توصي بتمديد منع السفر حتى 15 مايو

دعت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء إلى تمديد العمل بإجراءات منع السفر غير الضروري عبر دول الاتحاد الأوروبي حتى 15 مايو المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".





وذكرت المفوضية - في بيان بثته وكالة أنباء "آكي" الإيطالية أمس الأربعاء - أن تقييمها جاء على أساس استمرار تزايد عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في مختلف دول الاتحاد الأوروبي وأيضًا الدول الأعضاء في منطقة تأشيرة الدخول الموحدة "شنجن".





وجاء في بيان المفوضية أنه "بناءً على هذه المعطيات، يتعين تمديد حظر السفر لخفض مخاطر العدوى"، موضحًا أن "أي تمديد لحظر السفر غير الضروري لما بعد 15 مايو المقبل يحتاج إلى عملية تقييم جديدة".





أما بالنسبة للحدود الخارجية للاتحاد، فقد أكدت المفوضية ضرورة اتخاذ إجراء منسق من قِبل الدول الأعضاء كافة.





وفي السياق ذاته، شددت المفوضية على ضرورة الحفاظ على حرية تحرك الشاحنات التي تحمل المواد الغذائية والمواد الأولية والطبية، وكذلك ضمان حركة العاملين في المجالات الأساسية عبر الحدود.





كانت المفوضية الأوروبية قد دعت للمرة الأولى في 16 مارس الماضي الدول الأعضاء إلى ضبط حركة السفر فيما بينها وعلى الحدود الخارجية لضبط تفشي وباء كورونا.