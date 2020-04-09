مجلس الوزراء: رسائل نصية لمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن إجراء مد الحظر هو إجراء وقائى احترازى حتى يساعد الموظفين في الوصول إلى منازلهم بعد الانتهاء من عملهم دون أن يكون هناك تكدس في المواصلات ويستطيعون الوصول إلى منازلهم قبل تطبيق الحظر.





وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المُذاع علي قناه سي بي سي، أن من ضمن الآليات التي تحفظ للمواطن كرامته وعدم الالتحام أننا سنقوم بإرسال رسائل نصية لكل مستحق للمنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة.





وأوضح نادر سعد، أن الحكومة لديها الآن من الآليات ما يساعدها على الكشف على من المستحق ومن غير المستحق واكتشفنا العديد من الحالات التي لم تكن مستحقة.





وتابع نادر سعد، أن ما يقرب من 1.5 مليون مواطن سجلوا في المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.





واستكمل نادر سعد، أن فرص تعافي الحالات المصابة بفيروس كورونا بدون أعراض في الشفاء عالية.



