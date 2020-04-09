AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مجلس الوزراء: رسائل نصية لمستحقي منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:25 ص
نادر سعد
نادر سعد
Advertisements
إبراهيم القادري
قال المستشار نادر سعد المتحدث، باسم مجلس الوزراء، إن إجراء مد الحظر هو إجراء وقائى احترازى حتى يساعد الموظفين في الوصول إلى منازلهم بعد الانتهاء من عملهم دون أن يكون هناك تكدس في المواصلات ويستطيعون الوصول إلى منازلهم قبل تطبيق الحظر.

وأضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المُذاع علي قناه سي بي سي، أن من ضمن الآليات التي تحفظ للمواطن كرامته وعدم الالتحام أننا سنقوم بإرسال رسائل نصية لكل مستحق للمنحة المخصصة للعمالة غير المنتظمة.

وأوضح نادر سعد، أن الحكومة لديها الآن من الآليات ما يساعدها على الكشف على من المستحق ومن غير المستحق واكتشفنا العديد من الحالات التي لم تكن مستحقة.

وتابع نادر سعد، أن ما يقرب من 1.5 مليون مواطن سجلوا في المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة.

واستكمل نادر سعد، أن فرص تعافي الحالات المصابة بفيروس كورونا بدون أعراض في الشفاء عالية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مجلس الوزراء يكشف عن غرامة المخالفين لتطبيق حظر التجول.. فيديو

مجلس الوزراء يعلن عن مفاجأة سارة للعاملين في المحافظات.. فيديو

الوزراء يكشف حقيقة فرض الحظر الكلي على البلاد.. فيديو

القوى العاملة: بدء صرف الـ500 جنيه الأولى لـ 1.5 مليون عامل غير منتظم الأحد

بعد تمديد الحظر ..الحكومة توجه رسالة جديدة للمصريين .. فيديو

ليس مدبولي..تعرف على صاحب مقترح تبرع الوزراء برواتبهم لدعم العمالة غير المنتظمة.. فيديو

ترشيحاتنا

طارق سليمان: رفضت عرض بيراميدز لهذا السبب ..فيديو

العلاج على بعد خطوات.. هانى النظر يعلن موعد انتهاء فيروس كورونا.. فيديو

الحكومة تكشف حقيقة فرض حظر التجوال كاملا يوم شم النسيم

«التعليم» تعلن قائمة المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب.. آخر موعد للتنفيذ 14 مايو.. والرسوب مصير المتجاهلين

باعتراف دولي.. علاج فعال لفيروس كورونا اخترعه مصري منذ 22 عاما

بـ 78 مليون جنيه.. أتليتكو مينيرو البرازيلي يستهدف ضم نجم بيراميدز.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تفشي كورونا.. رجل حاول إحراق زوجته القعيدة حية لسبب مفزع

ذعر جديد.. كفر الخيام تحت الحجر الصحي لمدة 14 يوما | صور

بملابس سوداء.. ابنة نور الشريف تحتفل بعيد ميلادها برفقة والدتها