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أخبار العالم

الجيش الليبي يسقط طائرة تركية دون طيار قرب طرابلس

الخميس 09/أبريل/2020 - 01:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر اليوم الخميس، إسقاط طائرة تركية دون طيار للمرة الثانية، غربي العاصمة طرابلس.

وقالت الشعبة في صفحتها على فيس بوك، إن منصات الدفاع الجوي للجيش استهدفت طائرة تركية دون طيار، حاولت الإغارة على قاعدة الوطية، غرب طرابلس وأسقطتها.

وسبق للشعبة أن أعلنت في 25 مارس الماضي، إحباط هجوم لقوات الوفاق على قاعدة الوطية، وأسر 7 مرتزقة، والاستيلاء على آليات عسكرية مُحملة بالأسلحة والذخائر.

يأتي الهجوم رغم دعوات وجهتها الأمم المتحدة والاتحاد الاوروبي ودول عدة لهدنة انسانية لمكافحة فيروس كورونا في ليبيا.
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