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فن

في عيد ميلاد الفنانة شمس.. عمرها واسمها الحقيقي وسر صدمتها بعد وفاة والدتها

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:38 ص
شمس
شمس
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أحمد إبراهيم
تحتفل الفنانة شمس، اليوم الخميس، بعيد ميلادها الـ 43، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عددا من الأعمال الفنية التى تظل فى ذاكرة الدراما والسينما. 

اسمها الحقيقي صابرين نبيل العسكرى، وُلدت بمحافظة الإسكندرية عام 1976، ودرست في المعهد العالي للسكرتارية، ولاحظت وجود قدرات لديها على تقليد الشخصيات والمعايشة، فقد نشأت في بيئة فنية وثقافية؛ فجدتها هي الشاعرة "علية الجعار"، وشربت منها حب الفن حتى بدأت تشق طريقها عن طريق الإعلانات.  

أصيبت الفنانة شمس بحالة من الاكتئاب بعد وفاة والدتها متأثرة بأزمة قلبية، واستعانت بعد وفاتها بـ8 أشهر بأحد برامج تفسير الأحلام؛ لتفسير منام عن والدتها المتوفاة.

وظهرت لها والدتها وهي تصرخ وكان شعرها أسود، الأمر الذي جعل شمس تصاب بالحزن، وظلت تبكي وطلبت منها مذيعة البرنامج التوقف عن البكاء على والدتها.

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