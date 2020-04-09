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فن

بسبب البرنس.. أحمد فهمي يكشف حقيقة منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان ..شاهد

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:42 ص
احمد فهمى وهنا الزاهد
احمد فهمى وهنا الزاهد
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أحمد إبراهيم
كشف الفنان أحمد فهمي، عن حقيقة منع زوجته هنا الزاهد من التمثيل مع الفنان محمد رمضان فى مسلسل "البرنس"، وأنه كان مجرد رأي استشارى لها.
 
وقال أحمد فهمي، أثناء لقائه التلفزيوني ببرنامج "جمهور التالتة" مع الإعلامى إبراهيم فايق، إننى لم أمنع هنا الزاهد من التمثيل فى مسلسل "البرنس"، ولا أتدخل فى عملها ورأيي فقط للمشورة. 

وأضاف أحمد فهمى "كل ما قلته له كاستشارة إن الدور المعروض عليها لا يناسبها حاليا بعد الخطوات التى حققتها فى عالم الدراما وتركت لها القرار النهائى". 

يذكر أن أحمد فهمى يشارك فى رمضان المقبل بمسلسل "رجالة البيت" الذى يشاركه البطولة فيه أكرم حسنى كما شاركه من قبل فى مسلسل "ريح المدام".
 
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