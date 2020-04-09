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فن

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

الخميس 09/أبريل/2020 - 07:24 ص
شمس
شمس
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أحمد إبراهيم
تحتفل اليوم الفنانة شمس بعيد ميلادها الـ 43 حيث إنها قدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والدرامية واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها على الرغم من مشاركتها فى أدوار ثانوية. 

تزوجت شمس من لاعب نادى الزمالك مدحت عبد الهادى لكن لم تستمر هذه الزيجة أكثر من 21 يوما، حيث أثارت حالة من الجدل خاصةً أن هذه العلاقة انتهت قبل أن تبدأ، وكانت سببا فى أزمات كبيرة لللاعب مدحت عبد الهادى. 

وكان عبد الهادي، أعلن خطبته على شمس في النصف الثاني لعام 2005، وتحديدا بعد انتشار كليب شهير يظهر خلاله مدحت وشمس في حالة انسجام، وهو ما برره اللاعب بوجود اتفاق بينهما على الزواج.

وتسبب الكليب نفسه، في إثارة خلاف ضخم بين مدحت ومرتضى منصور رئيس الزمالك وقتها، حيث رفض الأخير ما أثير حول وجود اللاعب في سهرات ليلية لأهل الفن.

واضطر مدحت عبد الهادي إلى إقامة حفل صاخب للإعلان رسميا عن إتمام خطبته على شمس، إلا أن «ضربة شمس» كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وأصر اللاعب على موقفه وتحدي مرتضى منصور، وعقد قرانه على الفنانة شمس، ولكن لم يتم الزواج، حيث لم تكتمل فصول الارتباط الرسمي طويلا، وأعلن المدافع عن نهاية حزينة لارتباطه مع شمس وافتراقهما، بسبب عدم رغبة الممثلة في اعتزال الفن، ولكن سرعان ما حلت عليه «لعنة الزواج»، حيث فشل في تجربة تركيا للاحتراف وعاد من إلى «ميت عقبة» ليصبح أسير مقاعد بدلاء نادي الزمالك، ثم اعتزل اللعب نهائيا. 
في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك
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