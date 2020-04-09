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فن

شريف منير يوجه رسالة شكر للجيش المصري

الخميس 09/أبريل/2020 - 04:17 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشر الفنان شريف منير، رسالة شكر للجيش عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
 
وكتب الفنان شريف منير، "جيش مكرونة وجيش جمبرى وجيش خبز وجيش كحك وجيش كمامات وجيش اسعاف وجيش مستشفيات وجيش مساكن وجيش مزارع وجيش مصانع وجيش طرق وجيش كبارى وجيش رافال".

وتفاعل معه متابعوه على إنستجرام الذين كانت أبرز تعليقاتهم : "حمى الله الجيش المصرى من كل سوء"، "شعب اصيل وجيش محترم دمتم في رعاية الله وسلامته". 

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف منير مسلسل "ونحب تاني ليه" مع ياسمين عبد العزيز، كما يقدم برنامج "أنا وبنتي" الذى يعرض على قناة "ON Tv".

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