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رياضة

نجم الأهلي السابق: اتهموني في الزمالك بأني عميل للمارد الأحمر

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:18 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
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ياسمين تيسير
كشف محمد عبدالجليل، نجم الأهلي والمنتخب السابق، عن أسباب رحيله عن نادي الزمالك بعد فترة قصيرة داخل "ميت عقبة". 

وأكد محمد عبدالجليل، في تصريحات متلفزة ببرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار"، "خلال لقاء الزمالك والأهلي، شاركت لمدة 35 دقيقة فقط، وتم تغييري؛ وهو ما أثار حفيظتي".

وتابع محمد عبدالجليل "بعد الخروج من المباراة سألت ليه خرجتوني قالولي أنت اهلاوي ومبتلعبش بكامل جهدك ووقتها قررت الرحيل".

وأضاف "ندمت على عدد كبير من القرارات، وهي الرحيل عن القطبين والاعتزال مبكرا، ولو أكملت في الملاعب كنت هكسر الدنيا".

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