AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مفاجأة سارة لأصحاب هواتف Galaxy A20e و A10 و J6.. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 05:07 ص
أعلنت شركة سامسونج
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية عملاقة صناعة الهواتف الذ
Advertisements
كريم جمال
أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، طرحها مفاجأة سارة لأصحاب هواتف Galaxy A20e و A10 و J6، بحصولهم على تحديث أندرويد 10.0 الجديد.

وبحسب موقع "جى إس إم آرينا" التقني، أتاحت سامسونج تحديثاتها للهواتف الثلاثة الحصول على أحدث نسخة تحديث أندرويد، مع واجهة سامسونج الخاصة لضمان أفضل وأسرع أداء لأصحاب هذه الهواتف.

ولأصحاب هاتف Galaxy A20e سيحمل التحديث رقم A202FXXU3BTC7، وسيحصل على واجهة سامسونج إصدار One UI 2.0، وليست الأخيرة One UI 2.1.

أما هواتف Galaxy A10 فستحصل على تحديث A105FDDU3BTCA البالغ مساحته 1.2 جيجابايت، ونفس الأمر متاح له واجهة سامسونج إصدار One UI 2.0 فقط.

وأخيرًا هاتف Galaxy J6 الذى صدر فى عام 2018 بنظام Android 8.0 Oreo، ثم تحديث  Android 9 Pie، وسيحصل على أحدث نسخة من أندرويد مع واجهة One UI 2.0، فهو واحد من الإصدارات التى ساهمت فى نقلة سامسونج فى السنوات الأخيرة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

Samsung تطلق تحديثاً جديداً لأصحاب هذا الهاتف

سامسونج تعتزم إطلاق One UI 2.1 لهواتفها القديمة.. اعرف جهازك منها

سامسونج تطلق أندرويد 10 لثلاثة من هواتفها القديمة.. اعرف جهازك منهم

مفاجأة في انتظار أصحاب Galaxy Fold 5G.. تعرف عليها

سامسونج تطلق تحديثا جديدا لـ Galaxy A10s

سامسونج توقف تحديثات آندرويد لهذه الهواتف

ترشيحاتنا

هل العرقسوس يقي من الإصابة بفيروس كورونا؟.. اعرف الحقيقة

البوستر الرسمي لـ البرنس محمد رمضان

بومبيو: إصابة عدد من الدبلوماسيين الأمريكيين في الصين بـ كورونا

لليوم الثاني.. أمريكا تسجل 2000 حالة وفاة بـ كورونا

بسبب البرنس.. أحمد فهمي يكشف حقيقة منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان ..شاهد

39 طبيبا بـ 10 محافظات مصابون بفيروس كورونا.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج صاخب.. سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

بإطلالة غريبة.. جويل مردينيان تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بـ فستان أحمر غامق.. زينة بإطلالة جريئة