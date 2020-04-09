مفاجأة سارة لأصحاب هواتف Galaxy A20e و A10 و J6.. تفاصيل

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية، عملاق صناعة الهواتف الذكية فى العالم، طرحها مفاجأة سارة لأصحاب هواتف Galaxy A20e و A10 و J6، بحصولهم على تحديث أندرويد 10.0 الجديد.





وبحسب موقع "جى إس إم آرينا" التقني، أتاحت سامسونج تحديثاتها للهواتف الثلاثة الحصول على أحدث نسخة تحديث أندرويد، مع واجهة سامسونج الخاصة لضمان أفضل وأسرع أداء لأصحاب هذه الهواتف.





ولأصحاب هاتف Galaxy A20e سيحمل التحديث رقم A202FXXU3BTC7، وسيحصل على واجهة سامسونج إصدار One UI 2.0، وليست الأخيرة One UI 2.1.





أما هواتف Galaxy A10 فستحصل على تحديث A105FDDU3BTCA البالغ مساحته 1.2 جيجابايت، ونفس الأمر متاح له واجهة سامسونج إصدار One UI 2.0 فقط.





وأخيرًا هاتف Galaxy J6 الذى صدر فى عام 2018 بنظام Android 8.0 Oreo، ثم تحديث Android 9 Pie، وسيحصل على أحدث نسخة من أندرويد مع واجهة One UI 2.0، فهو واحد من الإصدارات التى ساهمت فى نقلة سامسونج فى السنوات الأخيرة.