AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:31 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
Advertisements
علياء فوزى
استقرت اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 ابريل 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 50.43 جنيه للشراء و 50.87 جنيه للبيع.


سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.20 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 50.45 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك المصرى الخليجى نحو 50.25 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع.


وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.88 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.09 جنيه للشراء و 51.08 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.70 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى المصرف المتحد الاسلامى نحو 50.80 جنيه للشراء و 50.11 جنيه للبيع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدينار الكويتي يرتفع بمعدل 23 قرشا بنهاية تعاملات اليوم

انخفاض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بقيمة 10 قروش..اليوم

سعر الدولار في البنوك اليوم الخميس 12 - 3 - 2020

تراجع سعر الدينار الكويتي 4 قروش مقابل الجنيه في نهاية تعاملات اليوم

15.69 جنيه للشراء.. سعر الدولار اليوم الخميس 19 مارس 2020

استقرار أسعار العملات العربية اليوم.. الريال السعودي يسجل 4.16 جنيه للشراء.. والدرهم الإماراتي 4.30 جنيه للبيع.. والدينار الكويتي بــ50.88 جنيه للبيع

ترشيحاتنا

طارق سليمان: الشناوي أخبرني بأمر تحقق في كأس العالم بروسيا ..فيديو

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

قيام الليل .. فضله وعدد ركعات الصلاة.. واعتقاد خاطئ عليك تصحيحه

تعرف على سعر شيفروليه لانوس 2014 في سوق المستعمل

شاهد.. أول صور لـ تويوتا فورتشنر 2021 فيس ليفت

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز قنا تتنافس للحد من آثار كورونا.. فرسان حجازة يوزعون 350 شنطة مواد غذائية.. و أبناء نقادة يذبحون عجلا للمتضررين

اكتشاف 8 سلالات جديدة من فيروس كورونا

عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي