سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية اليوم الخميس

استقرت اسعار صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 9 ابريل 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.





سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك المركزى نحو 50.43 جنيه للشراء و 50.87 جنيه للبيع.









سجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكان و التعمير نحو 48.20 جنيه للشراء و 50.33 جنيه للبيع.









وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك بلوم نحو 50.45 جنيه للشراء و 51.11 جنيه للبيع.









وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك المصرى الخليجى نحو 50.25 جنيه للشراء و 50.82 جنيه للبيع.









وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى البنك الاهلى نحو 49.88 جنيه للشراء و 50.72 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى بنك الاسكندرية نحو 48.09 جنيه للشراء و 51.08 جنيه للبيع.





وسجل سعر صرف الدينار الكويتى فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 48.70 جنيه للشراء و 50.76 جنيه للبيع.



