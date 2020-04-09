في ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. لغز اغتيال ملك الجيتار

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد "ملك الجيتار" الذي وُلد في يوم 9 أبريل عام 1945، في حي عابدين بمحافظة القاهرة، وسط عائلة فنية، حيث كان والده "أحمد خورشيد " يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وكانت والدته من سيدات المجتمع في ذلك الوقت، وشقيقته الصغرى من والدته الفنانة شريهان.





وحصل عمر خورشيد، على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، ودرس الموسيقي بالمعهد اليوناني للفيلهارموني، لينطلق منه في مجال العزف ثم التمثيل والإنتاج، وعمل خورشيد مع كبار مطربي مصر والوطن العربي وكان علي رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الجيل محمد عبدالوهاب، والعندليب عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، ونجاة الصغيرة التي بدء معها التمثيل لأول مرة من خلال دور في فيلم "ابنتي العزيزة" مع الفنان الراحل رشدي أباظة.





وانطلق خورشيد، في مجال التمثيل حتى لعب أول دور بطولة مطلقة له مع الفنانة الراحلة الشحرورة صباح في فيلم "جيتار الحب" وكان الفيلم بمشاركة ملكة جمال العالم جوجينا رزق، وتوالت أعماله وتنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات حتي أنتج فيلمي (العاشقة والعرافة).



