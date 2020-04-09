في ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. لغز اغتيال ملك الجيتار

تحل اليوم ذكري ميلاد الفنان الراحل عمر خورشيد "ملك الجيتار" الذي وُلد في يوم 9 أبريل عام 1945، في حي عابدين بمحافظة القاهرة، وسط عائلة فنية، حيث كان والده "أحمد خورشيد " يعمل أستاذ تصوير سينمائي، وكانت والدته من سيدات المجتمع في ذلك الوقت، وشقيقته الصغرى من والدته الفنانة شريهان.
وحصل عمر خورشيد، على ليسانس الآداب قسم الفلسفة، ودرس الموسيقي بالمعهد اليوناني للفيلهارموني، لينطلق منه في مجال العزف ثم التمثيل والإنتاج، وعمل خورشيد مع كبار مطربي مصر والوطن العربي وكان علي رأسهم كوكب الشرق أم كلثوم، وموسيقار الجيل محمد عبدالوهاب، والعندليب عبدالحليم حافظ، فريد الأطرش، ونجاة الصغيرة التي بدء معها التمثيل لأول مرة من خلال دور في فيلم "ابنتي العزيزة" مع الفنان الراحل رشدي أباظة.
وانطلق خورشيد، في مجال التمثيل حتى لعب أول دور بطولة مطلقة له مع الفنانة الراحلة الشحرورة صباح في فيلم "جيتار الحب" وكان الفيلم بمشاركة ملكة جمال العالم جوجينا رزق، وتوالت أعماله وتنوعت بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات حتي أنتج فيلمي (العاشقة والعرافة).
وتوفي عمر خورشيد عام 1981م عن عمر يناهز 36 عامًا في حادث بشارع الهرم بجوار فندق مينا هاوس وكان معه في السيارة زوجته دينا والفنانة الراحلة مديحة كامل، وتردد الأقاويل عن أن الحادث كان مدبرا، حيث شهدت زوجته والفنانة مديحة كامل أمام النيابة بأن الحادث جاء بسبب مطاردة سيارة مجهولة لهم حتي اصطدمت سيارتهم بقوة بعمود إنارة، ولم يثبت حتي الآن حقيقة المتسبب في الحادث، حيث رجح بأن الحادث مدبر من قبل مسئول سياسي كبير لوقوع ابنته الصغرى في حب خورشيد.
ورجح البعض بأن أحد المنظمات الفلسطينية كانت وراء الحادث، حيث قررت هذه المنظمة قتل كل من ذهب مع السادات لواشنطن لتوقيع مبادرة السلام المصرية الإسرائيلية، وقد عزف خورشيد في البيت الأبيض أثناء المبادرة، واغتيل بسبب ذلك، والدليل علي ذلك جاء باغتيال الكاتب يوسف السباعي، والرئيس السادات أيضًا.