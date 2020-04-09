AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

فى ذكرى رحيل فؤاد خليل .. مأساته فى أيامه الأخيرة وجحود الوسط الفنى له

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:18 ص
فؤاد خليل
فؤاد خليل
Advertisements
أحمد إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الممثل الكوميدي الراحل فؤاد خليل، الذي أثرى الحياة السينمائية المصرية بالعديد من الأعمال الفنية المميزة.

وقضى 8 سنوات من عمره على كرسي متحرك، بعد إصابته بشلل رباعي؛ نتيجة جلطة بالمخ، وقال فى أحد حواراته: «بعد انتهائي من فوازير رمضان مع فؤاد المهندس رجعت البيت وفي حركة رفعت فيها يدي ولم أستطع إنزالها مرة أخرى.. نقلتني زوجتي إلى مستشفى الجلاء العسكري لأمكث 8 سنوات قعيدا على كرسي متحرك».

وعانى من الجحود والنكران من زملائه بالوسط الفني، فلم يزره أحد من زملائه الذين شاركهم العديد من الأعمال، والذي كان سببًا رئيسيًا في نجاح تلك الأعمال من خلال تبادل الإفيهات؛ بل وارتجال معظمها ولم تحرص على زيارته بصفة دائمة سوى الفنانة وفاء مكي.

وتوفى في 9 أبريل، وشهدت جنازته التي خرجت من جامع رابعة العدوية في صباح يوم العاشر من شهر أبريل من عام 2012 مشاركة ضعيفة من زملائه.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نشأت الديهي يوجه رسالة لـ الحويني: «اعتذارك على الفتاوى الخاطئة غير مقبول»

ترشيحاتنا

بعد اكتشاف حالتي كورونا.. حجر منزلي لسكان عمارتين بمنطقة الضواحي

أول رد فعل من أحمد فتحي عقب تراجع بيراميدز عن ضمه بعد رحيله عن الأهلي

طارق سليمان: الشناوي أخبرني بأمر تحقق في كأس العالم بروسيا ..فيديو

إنجاز طبي سعودي.. هل يخرج علاج فيروس كورونا من المملكة؟

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

نجم الأهلي السابق: اتهموني في الزمالك بأني عميل للمارد الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مراكز قنا تتنافس للحد من آثار كورونا.. فرسان حجازة يوزعون 350 شنطة مواد غذائية.. و أبناء نقادة يذبحون عجلا للمتضررين

اكتشاف 8 سلالات جديدة من فيروس كورونا

عيش الراحة في البيت .. تصميمات متنوعة للمسجد المنزلي