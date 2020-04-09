سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس

استقرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الخميس 9 أبريل 2020، أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.



وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم، الخميس 9 أبريل 2020، وأسعار العملات الأجنبية:







سعر الدولار والعملات الأجنبية



سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الخميس ، شراءً 15.68 جنيه، وبيعا 15.78 جنيه.



سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الخميس شراءً 17.00 جنيه، وبيعا 17.16 جنيه.





سعر الجنيه الإسترليني​

أما الجنيه الإسترليني​ اليوم، الخميس، فقد سجل شراءً 19.38 جنيه، وبيعا 19.59 جنيه.



الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الخميس ، شراءً 16.11 جنيه، وبيعا 16.25 جنيه.



سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الخميس، فقد سجل شراءً 14.37 جنيه، وبيعا 14.50 جنيه.



سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الخميس شراءً 2.21 جنيه، وبيعا 2.23 جنيه.



