مجلس جامعة المنوفية يتبرع بربع مرتبه لصندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة أشهر

أطلق مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة مبادرة للتبرع بربع مرتب أعضاء مجلس الجامعة لدعم صندوق تحيا مصر ومساعدة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد جراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.





أكد مبارك على أن هذه المبادرة تأتى تضامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع فى مواجهة الأزمات وتحدى العقبات، والوقوف بجانب مؤسسات الدولة التى تسعى جاهدة لاحتواء الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



