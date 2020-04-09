AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مجلس جامعة المنوفية يتبرع بربع مرتبه لصندوق تحيا مصر لمدة ثلاثة أشهر

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:58 ص
صدى البلد
Advertisements
مروة فاضل
أطلق مجلس جامعة المنوفية برئاسة الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة مبادرة للتبرع بربع مرتب أعضاء مجلس الجامعة لدعم صندوق تحيا مصر ومساعدة العمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد جراء انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد. 

أكد مبارك على أن هذه المبادرة تأتى تضامنًا مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وانطلاقا من دور الجامعة تجاه المجتمع فى مواجهة الأزمات وتحدى العقبات، والوقوف بجانب مؤسسات الدولة التى تسعى جاهدة لاحتواء الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين. 

ووجه رئيس الجامعة الشكر لأعضاء مجلس الجامعة لاستجابتهم الفورية فى إطلاق هذه المبادرة التى دعا إليها، لتكون خطوة أولى من مساهمات أبناء الجامعة فى ظل هذه الظروف الاستثنائية التى تتطلب تكاتف وتعاون الجميع لتظل مصر آمنة، سالمة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة المنوفية تقدم مستلزمات طبية لمديرية الزراعة لمواجهة الوباء

عبد العال يدعو النواب للتبرع بمكافأة العضوية لمدة 3 أشهر لصالح صندوق تحيا مصر.. تفاصيل

فؤاد اباظة أول النواب المتبرعين لصندوق تحيا مصر بعد دعوة رئيس المجلس

برلماني يتبرع بمكافأة 3 شهور لـ تحيا مصر: سنقف بجوار الشعب حتى اجتياز الأزمة

النواب يتسابقون للتبرع لصندوق تحيا مصر بعد دعوة من عبد العال.. الخولي: واجب وطني.. ونائب يقترح زيادة التبرع لـ 6 أشهر مكافأة بدلا من 3

برلماني يتبرع براتب 3 أشهر لصندوق "تحيا مصر": أقل ما يجب أن نقوم به

ترشيحاتنا

مسجلا أكثر من 150 ألف حالة وفاة.. علماء يتوقعون موعد انتهاء وباء كورونا في أوروبا

هل يمنع تناول الملح كورونا من اختراق جدار المعدة؟ هانى الناظر يجيب

في ذكرى ميلاد عمر خورشيد.. لغز اغتيال ملك الجيتار

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

أسعار الذهب اليوم الخميس 9 - 4 - 2020

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

بسبب البرنس.. أحمد فهمي يكشف حقيقة منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان ..شاهد

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

وزير الصحة الكويتي: الاستعانة بخبراء صينيين متخصصين في مكافحة كورونا

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

رئيس جامعة القاهرة يخصص 20% من راتبه والنواب والعمداء لصالح العمالة غير المنتظمة

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سوزوكي أرتيجا بسعر جديد خلال أبريل 2020| تعرف عليه

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

للسيدات.. أضرار تسببها الكمامة الطبية على البشرة