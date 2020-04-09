بإكسسوارات لافتة.. مي سليم تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

نشرت الفنانة مي سليم صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت مي سليم بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا باللون الفيرزوي بأكمام واسعة، وتضع حزام جلد عريض باللون الأسود مما يكشف عن رشقتها.
واستخدمت مي سليم اللمسات الجمالية الناعمة، فوضعت اللون البينك الفاتح في الشفاه وفوق العين مع الماسكرا التي تبرز جمال عيناها، ووضعت اللون الأحمر في الأظافر.
وتركت مي سليم شعرها البني الحريري على جانب واحد من الكتف، مما خطفت أنظار المتابعين.
وارتدت مي سليم الإكسسوارات الملفتة، فارتدت عقدًا كبير الحجم باللون الذهبي في الرقبة، مع خاتم في اليد.