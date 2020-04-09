16 حالة إيجابية بالطاقم الطبي .. ماذا يحدث داخل مستشفى الصدر بدكرنس؟

نشر رواد صفحات التواصل الاجتماعى فيديو لنقل مصابي كورونا من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى صدر دكرنس .

وجرت عملية نقلهم عبر سيارات إسعاف مخصصة ومجهزة ، حيث توجهوا لـ حجرات العزل الخاصة بهم مؤكدين على ثقتهم بزملائهم فى المستشفى.

يذكر أن مستشفى صد ر دكرنس أغلقت اثر ظهور 16 حالة إيجابية من طاقم طبي بالمستشفى وتم تحويلهم إلى مستشفى تمى الامديد للحجر الصحى.