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محافظات

16 حالة إيجابية بالطاقم الطبي .. ماذا يحدث داخل مستشفى الصدر بدكرنس؟

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:43 ص
صدى البلد
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همت الحسينى
نشر رواد صفحات التواصل الاجتماعى فيديو لنقل مصابي كورونا من أفراد الطاقم الطبي بمستشفى صدر دكرنس  .
 

وجرت عملية نقلهم عبر سيارات إسعاف مخصصة ومجهزة ، حيث توجهوا لـ حجرات العزل الخاصة بهم مؤكدين على ثقتهم بزملائهم فى المستشفى.

يذكر أن مستشفى صدر دكرنس أغلقت اثر ظهور 16 حالة إيجابية من طاقم طبي بالمستشفى وتم تحويلهم إلى مستشفى تمى الامديد للحجر الصحى.

فيما ظهرت نتيجة 56 حالة وكانت سلبية وتم تخييرهم إما العزل في المنزل أو المدينة الجامعية بالمنصورة كما تم تحويل باقى فريق الطاقم الطبي والإدارة والأمن بالمستشفى والبالغ عددهم 103 المدينة الجامعية بجامعة المنصورة ليكونوا هناك قيد الإشراف الطبى والتحاليل والعزل بعيدا عن الأسرة.
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