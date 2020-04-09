استولى على 55 ألف جنيه.. ضبط أمين عهدة بالإسماعيلية

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أمين عهدة بالإسماعيلية لقيامه بإستغلال موقعه الوظيفى والإستيلاء على مبلغ مالى.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من مدير إحدى شركات الصناعات الغذائية، بقيام مندوب وأمين عهدة بالشركة مقيم بمحافظة الإسماعيلية بإختلاس مبالغ مالية من عهدته.





ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة البلاغ حيث إستغل المتحرى عنه موقعه الوظيفى وطبيعة عمله كونه مندوب وأمين العهدة بالشركة والمنوط به إستلام وتوزيع منتجاتها على العملاء وتحصيل قيمتها إلا أنه قام بالإستيلاء على مبلغ ( 55,300) خمسة وخمسون ألف وثلاثمائة جنيه مصرى من عهدته دون وجه حق وعدم توريدها لخزينة الشركة، مما أضر بأموالها بما هو قيمة المبلغ المستولى عليه.





وتأكد ذلك بسؤال رئيس اللجنة المشكلة لجرد أعمال المذكور، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.





عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة علي النحو المشار إليه.



