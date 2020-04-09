AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رسميًا.. فصل أي معلم يستغل الظروف الحالية لبيع الابحاث والدروس الخصوصية

الخميس 09/أبريل/2020 - 12:44 م
صورة الامر الاداري
صورة الامر الاداري
Advertisements
ياســـمين بدوي
أصدر خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أمرًا اداريا لجميع المدارس الموجودة في محافظة الجيزة.

وقد شدد هذا الامر الاداري ، على أنه ينبه على كافة مديري المدارس بأن المعلم الذي سيتم ادراج اسمع ضمن مستغلي الظروف التي تمر بها البلاد ، لكي يحصلوا على مبالغ مادية من الطلاب واولياء الامور نظير (القيام بعمل الابحاث  أو اعطاء دروس خصوصية بالسناتر أو المنازل او عمل اي تجمعات طلابية) بالمخالفة لقرار وزير التربية و التعليم ، فسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة في الامر الاداري الذي وصل لجميع مدارس الجيزة ، على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات التالية بعد ثبوت الوقائع السابق ذكرها على أي معلم:

- ايقاف المعلم عن العمل بعد العرض على المحافظ.

- الفصل عن العمل بعد العرض على وزير التربية والتعليم.


جدير بالذكر أنه كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التعرف على المعلم الذي قام بتحريض طلاب الصف الأول الثانوي على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية، وادعى سقوط السيستم الإلكتروني للامتحانات التجريبية.

وقال وزير التربية والتعليم، "لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضده تمهيدًا لفصله من مهنة التعليم السامية، وكذلك يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف".

وأضاف وزير التربية والتعليم، "ستظل مصر بمعلميها وطلابها بخير، حيث إن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية ٥٨٠ ألف طالب لامتحان الصف الاول الثانوي ، مشيرًا إلى أنه قد توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، للتدريب على شكل الامتحان استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.

وأعلن وزير التربية و التعليم عدة قرارات محذرا بها جميع المخالفين كما يلي :
- سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية و التعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيا

- تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك من الادعاءات 

- سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ، ولن نستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة.

- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الالكتروني سوف يدخل دور ثاني في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا بإجتيازه.

- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان و الراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.

رسميًا.. فصل أي معلم يستغل الظروف الحالية لبيع الابحاث والدروس الخصوصية
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم يحذر من الانسياق وراء دعوات التحريض على ترك الامتحانات.. ويعلن 5 عقوبات

بعد دعوات المقاطعة.. بدء امتحان جغرافيا أولى ثانوي إلكترونيًا من المنازل ب 6 محافظات

وزير التعليم: نراقب منصة امتحان أولى ثانوي الآن.. ونثق أن الطلاب لن ينساقوا وراء دعوات المقاطعة

بعد أن نفى وزير التعليم إلغاءها.. ننشر جداول امتحانات مايو للصفين الأول والثاني الثانوي

رغم دعوات المقاطعة.. طلاب أولى ثانوي يدخلون على منصة الامتحان لأداء الجغرافيا.. عمليات التعليم: السيستم تمام ولم نرصد شكاوى من الأسئلة.. وطارق شوقي: لن نتراجع عن تقديم الأفضل لأبنائنا

أعداء النجاح يحاربون تجربة التعليم الجديدة.. والوزير يواجه بحزم وقوة: سنحاسب المحرضين بالقانون وفصل الغشاش وإعادة السنة للراسب .. ويرد على كيفية حساب درجات الحافز الرياضي

ترشيحاتنا

رغم انتهاء الشتاء.. مصر تشهد أمطارا ورياحا محملة بالأتربة غدا

الطبيب المتعافي من كورونا يروى كواليس الأيام الصعبة.. ويؤكد: لا بديل عن الحظر.. والوضع الصحي في مصر معجزة

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

أسرة كاملة.. كورونا يقتل أما وأبناءها الثلاثة دفعة واحدة

اخبار الفن.. حجاب حلا شيحة.. منع هنا الزاهد من التمثيل مع محمد رمضان.. وخناقة علي ربيع وأوس أوس

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

AdvertisementS

في عيد ميلادها.. صدمة زواج وطلاق شمس من لاعب الزمالك

أخبار الرياضة.. أحمد فتحي يلمح لـ إمكانية التجديد لـ الأهلي.. شوبير يثير الجدل بشأن حسام حسن

مع ساعات الحظر الجديدة.. النقل تعلن تعديل مواعيد قطارات السكة الحديد | تفاصيل

200 مليون جنيه ومضاعفة الإعانات الشهرية.. هكذا يساهم بيت الزكاة في محاربة كورونا

اكتشاف 4 حالات مصابة بفيروس كورونا في مركز مجدي يعقوب للقلب

تدخل عاجل من البرلمان بسبب رواتب عمال القطاع الخاص.. وزيادة المستفيدين من منحة الـ 500 جنيه

ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج ماء البصل والليمون؟

نزول سيدنا عيسى من علامات الساعة .. وعلي جمعة يكشف مكان نزوله

إعلان قائمة المشروعات البحثية المطلوبة لتقييم طلاب المدارس اليوم.. وصدى البلد ينشر 12 معلومة عنها

آكلى لحوم البشر.. قبيلة افريقية تعيش في ثلاث دول.. ما قصتها

ترقبوا إعلان جدول المشروعات البحثية لطلاب المدارس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر هذا الرابط

المتحدث العسكري: القوات البحرية تتسلم غواصة جديدة من ألمانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكمامة.. مايلي سايرس وحبيبها يتسوقان لشراء الخضراوات.. صور

فرعون أفريقيا.. انقلب على رئيسه ونصب نفسه إمبراطور

شاهد.. تسيلا تنتج أجهزة التنفس الصناعى بأجزاء سياراتها.. فيديو