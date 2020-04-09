رسميًا.. فصل أي معلم يستغل الظروف الحالية لبيع الابحاث والدروس الخصوصية

أصدر خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، أمرًا اداريا لجميع المدارس الموجودة في محافظة الجيزة.





وقد شدد هذا الامر الاداري ، على أنه ينبه على كافة مديري المدارس بأن المعلم الذي سيتم ادراج اسمع ضمن مستغلي الظروف التي تمر بها البلاد ، لكي يحصلوا على مبالغ مادية من الطلاب واولياء الامور نظير (القيام بعمل الابحاث أو اعطاء دروس خصوصية بالسناتر أو المنازل او عمل اي تجمعات طلابية) بالمخالفة لقرار وزير التربية و التعليم ، فسوف يعرض نفسه للمساءلة القانونية.





وشدد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة في الامر الاداري الذي وصل لجميع مدارس الجيزة ، على أنه سيتم اتخاذ الاجراءات التالية بعد ثبوت الوقائع السابق ذكرها على أي معلم:





- ايقاف المعلم عن العمل بعد العرض على المحافظ.





- الفصل عن العمل بعد العرض على وزير التربية والتعليم.









جدير بالذكر أنه كان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم التعرف على المعلم الذي قام بتحريض طلاب الصف الأول الثانوي على مقاطعة الامتحانات الإلكترونية، وادعى سقوط السيستم الإلكتروني للامتحانات التجريبية.





وقال وزير التربية والتعليم، "لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية مشددة ضده تمهيدًا لفصله من مهنة التعليم السامية، وكذلك يتم الآن التعامل مع الطالبات اللاتي اشتركن في هذا العمل المؤسف".





وأضاف وزير التربية والتعليم، "ستظل مصر بمعلميها وطلابها بخير، حيث إن طلاب الصف الأول الثانوي أظهروا التزامًا رائعًا وواجهوا الدعوات المغرضة بتأدية ٥٨٠ ألف طالب لامتحان الصف الاول الثانوي ، مشيرًا إلى أنه قد توافد طلبة الصف الأول الثانوي على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية عبر أجهزة التابلت وبعض أجهزة المحمول والكمبيوتر، من داخل المنازل، للتدريب على شكل الامتحان استعدادا لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني والتي ستجرى في مايو 2020.





وأعلن وزير التربية و التعليم عدة قرارات محذرا بها جميع المخالفين كما يلي :

- سوف يتم فصل أي موظف في وزارة التربية و التعليم إذا ثبت عليه تهمة التحريض وسوف يحاسب قانونيا وجنائيا

- تستطيع الوزارة أن تعلم إذا كان عدم دخول الاختبار لأسباب فنية حقيقية أم غير ذلك من الادعاءات

- سوف تعقد الوزارة امتحانات الترم الثاني إلكترونيا كما هو في الجداول المعلنة في مواعيدها في شهر مايو القادم ، ولن نستبدلها بأبحاث لهذه السنوات الهامة.

- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان الالكتروني سوف يدخل دور ثاني في شهر سبتمبر إلكترونيا، ولن يصعد إلى الصف الأعلى إلا بإجتيازه.

- الطالب الممتنع عن دخول الامتحان و الراسب في الدور الثاني سوف يبقى في نفس السنة الدراسية لإعادتها.