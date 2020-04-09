بـ7 مليارات دولار.. دولة الإمارات تصدر سندات على 3 شرائح

صدرت دولة الإمارات سندات دولية بقيمة 7 مليارات دولار على ثلاث شرائح، في محاول للبحث عن إيجاد تمويل لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط.





كما قامت إصدارات الإمارات بجذب طلبات بنحو 25 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من 3.5 مرة من قيمة الطرح. وتتكون هذه الإصدارات من 3 شرائح، الأولى سندات لأجل 5 سنوات بملياري دولار، والثانية سندات لأجل 10 سنوات بملياري دولار أيضا، والثالثة سندات لأجل 30 عاما بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبيرغ".





ووصل العائد على السندات الـ 5 سنوات نحو 2.67% ما يمثل 220 نقطة أساس فوق عائد السندات الأميركية، فيما بلغ العائد على سندات الـ 10 سنوات نحو 3.17%، وبلغ العائد على سندات الـ 30 عامًا نحو 4.1% بعد أن استطاعت أبوظبي أن تخفض العائد عليه من 4.55% نظرا للإقبال الكبير عليه.