إدارة أهلي جدة تحتوي غضب يوسف البلايلي

أفاد موقع “africatopsports” المتخصص في نقل أخبار اللاعبين الأفارقة أن إدارة نادي أهلي جدة السعودي أنهت الأزمة التي حدثت في الساعات الماضية مع الدولي الجزائري يوسف البلايلي؛ بسبب عدم حصوله على راتب شهر مارس.





وقال:"قبل بضعة أيام، دخل اللاعب الجزائري الدولي في صدام مع ناديه بسبب راتبه غير المدفوع في مارس، وأمهل البلايلي ناديه الأهلي حتى 10 أبريل وإلا فإنه سينهي عقده. لقد نجحت خطة لاعب الترجي التونسي السابق".





وأضاف: "استيقظت إدارة الأهلي بسرعة قبل فوات الأوان. دفعوا للاعب الراتب الكامل لشهر مارس. بما أن هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى مطالبات أخرى داخليًا وتؤدي إلى أزمات داخل النادي".





وأنهى بقوله:"كل شيء أصبح على ما يرام، وقصة الحب بين يوسف البلايلي والأهلي يمكن أن تبدأ من جديد. مع إصلاح هذا الوضع في لمح البصر، لن يكون لدى اللاعب الرغبة في الذهاب إلى مكان آخر".