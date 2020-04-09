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أخبار العالم

تعافي 495 حالة.. البحرين تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ كورونا

الخميس 09/أبريل/2020 - 02:49 م
البحرين تسجل ارتفاعا
البحرين تسجل ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات بـ فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت وزارة الصحة عن رصد 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات القائمة إلى 355 حالة. 

كما أعلنت عن تعافي 18 حالة جديدة، ليبلغ إجمالي عدد حالات التعافي 495 حالة. 

وقالت الصحة أن 18 حالة قائمة من الحالات الـ 32 تعود لعمال وافدين خالطوا حالة قائمة وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لكافة مخالطيهم وإجراء الفحوصات المختبرية للتأكد من سلامتهم ووضعهم تحت الحجر الصحي الاحترازي

ولا تزال 3 حالات تحت العناية المركزة، في حين توجد 352 حالة مستقرة. 

وبلغت عدد الفحوصات حتى الآن 54708 فحصا طبيًا.
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