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محافظات

وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات

الخميس 09/أبريل/2020 - 03:34 م
وفاة أول حالة مصابة
وفاة أول حالة مصابة بكورونا
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أحمد على

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الغربية اليوم عن وفاة أول حالة مصاب فى العقد الثامن من عمره إثر إصابته بـ فيروس كورونا بنطاق مستشفى كفرالزيات من أبناء محافظة المنوفية والتى  على أثرها  تحولت لعزل مرضى "كوفيد 19 " .


صرح بذلك الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة لافتا إلى وصول ثاني قافلة مساعدات لتدعيم الأطقم الطبية والعاملين بمستشفى كفرالزيات العام بعد تحويلها إلى مستشفى للحجر والعزل الصحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا من أبناء المحافظة.

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كما أوضح أن الشخص المتوفي من أبناء قرى مركز تلا المنوفية وكان يعاني من آلام في الصدر وارتفاع ملحوظ فى درجة الحرارة .


كما أوضح تسليم كميات كبيرة من عبوات العصائر ومياه الشرب والتي كانت محملة في عدد من السيارات تم إرسالها من قبل حزب مستقبل وطن بالغربية لدعم الجيش الأبيض بمستشفى العزل بكفر الزيات.


كما بين أنه تم توريد 30 سرير للمستشفى وتوفير بعض المستلزمات الطبية اللازمة للجيش الأبيض من الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالمستشفى في تلك الفترة العصيبة التي تمر بها مصر وذلك تقديرا من حزب مستقبل وطن  لهم ولدورهم الكبير في تلك الأزمة والتعامل مع المصابين بالكورونا حتى تمام شفائهم وخروجهم من المستشفى.

 


وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
وفاة أول حالة مصابة بكورونا داخل العزل في كفرالزيات
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