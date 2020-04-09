AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مكة تسجل أعلى رقم إصابات منذ تفشي كورونا.. تفاصيل

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:37 م
الصحة السعودية
الصحة السعودية
Advertisements
محمود نوفل
سجّلت مكة المكرمة رقمًا قياسيًا يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 78 حالة.


وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية الفيروس حتى اليوم؛ 631 حالة، منها 508 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 9 حالات حتى اليوم.


ويعتبر الرقم 78 الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم، فيما يخص الحالات الجديدة في مكة المكرمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أعلى رقم يومي سجلته العاصمة المقدسة منذ بداية رصد حالات فيروس كورونا الجديد في المملكة.


وأعاد هذا التزايد في أعداد الحالات بالعاصمة المقدسة، بين أوساط السكان إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.


وكانت آخر الأرقام في المملكة، بحسب وزارة الصحة، أن إجمالي الحالات في المملكة 3287، منها 2577 حالة نشطة، و 666 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات 44 حالة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

136 في العناية المركزة.. 1872 حالة إصابة بـ فيروس كورونا في تركيا

الجزائر تسجل 14 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

6 وفيات و771 إصابة جديدة بكورونا في روسيا خلال يوم واحد

المغرب يسجل 40 حالة وفاة بـ فيروس كورونا

لماذا أوقفت السعودية مشروعات كبرى في الحرم المكي؟

عزل أحياء سكنية في السعودية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

عناوين معارض ومنافذ مواد التطهير والتعقيم بـ الإنتاج الحربي.. والسعر فى متناول المواطن البسيط

دعم التجديد للجوكر ..أحمد بلال يكشف الفارق بين موقف عبدالله السعيد واحمد فتحي

نجوم الفن والمشاهير يشيعون جنازة والدة المخرج معتز التوني حماة عمرو الليثي.. صور

كارثة جديدة بسبب كورونا .. الصحة العالمية تدعو للتعامل بحذر مع القطط .. تفاصيل

كورونا يدمر أمريكا .. 1890 حالة وفاة جديدة اليوم

وفاة سياسي كويتي شهير | تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد منعه من دخول المستشفى.. تصرف رومانسي من زوج لدعم زوجته المصابة بالسرطان

بـ شعر مبلل.. سوسن بدر تشعل السوشيال ميديا بصورة غريبة

بقصة شعر جديدة.. أسماء أبو اليزيد تتألق بالكاجوال على إنستجرام