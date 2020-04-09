مكة تسجل أعلى رقم إصابات منذ تفشي كورونا.. تفاصيل

سجّلت مكة المكرمة رقمًا قياسيًا يعتبر الأعلى لها منذ بداية تفشي فيروس كورونا الجديد في المملكة، حيث بلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 78 حالة.









وبلغ إجمالي الحالات المسجلة في مكة المكرمة، منذ بداية الفيروس حتى اليوم؛ 631 حالة، منها 508 حالات نشطة، و114 حالة تماثلت للشفاء، فيما بلغ عدد الوفيات بمكة؛ 9 حالات حتى اليوم.









ويعتبر الرقم 78 الذي أعلنت عنه وزارة الصحة، اليوم، فيما يخص الحالات الجديدة في مكة المكرمة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، أعلى رقم يومي سجلته العاصمة المقدسة منذ بداية رصد حالات فيروس كورونا الجديد في المملكة.









وأعاد هذا التزايد في أعداد الحالات بالعاصمة المقدسة، بين أوساط السكان إلى ضرورة البقاء في المنازل، وتطبيق تعليمات الجهات المعنية لمنع تفشي الفيروس والحد من انتشاره في أطهر البقاع.







