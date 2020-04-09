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أخبار العالم

ارتفاع كبير فى عدد وفيات تركيا بسبب كورونا.. اليوم

الخميس 09/أبريل/2020 - 06:47 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكدت سكاي نيوز تسجيل تركيا 96 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في تركيا ليرتفع الإجمالي إلى 908 وفيات، مع تسجيل 4056 إصابة .

أعلنت السلطات في تركيا أنها  ستقوم باتباع آلية جديدة لمكافحة فيروس كورونا، من خلال مراقبة الهواتف المحمولة للمصابين بالفيروس للتأكد من عدم كسرهم الحجر الصحي،  أو مخالطتهم آخرين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

ذكرت صحيفة النيويورك الأمريكية، بأن تركيا ستبدأ في تعقب المواطنين وإرسال رسالة نصية لهم والاتصال بهم في كل مرة يغادرون منازلهم.

لكن بحسب ماذكرت صحيفة النيويورك الأمريكية، فإن المخاوف تكون من ان توسع السلطات التركية ذريعة مراقبة المصابين لتعقب المعارضين كذلك.
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