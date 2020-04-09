عداد إصابات ووفيات كورونا يواصل ارتفاعه في الدول العظمى.. أحداث الأرقام

لا يزال فيروس كورونا المستجد، يحصد أرواح المواطنين في العالم، خاصة بالدول العظمى التي سجلت عددا كبيرا من الإصابات والوفيات جراء وباء كوفيد 19.





وفي السطور التالية، نرصد أحدث الأرقام والإحصائيات لـ أعلى 10 دول سجلت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد إصابات كورونا ووفياته.





فسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تحتل المركز الأول في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، أكثر من 454 ألف إصابة، و16 ألف وفاة.





وكشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، عن تسبب أوروبا فى نشر فيروس كورونا المستجد داخل أمريكا وليس الصين وذلك بعد تخطي عدد الإصابات حاجز الـ400 ألف حالة.





أما إسبانيا الي تحتل المركز الثاني، فوصل عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 15 ألف حالة، بعدما تفشى فيروس كورونا.





وسجلت وزارة الصحة الإسبانية، أكثر من 152 حالة إصابة بفيروس كورونا.





وعلى الرغم من وجود 15238 حالة وفاة مرتبطة بـ فيروس كورونا، فقد تباطأ عدد الوفيات اليومي بعد زيادات أقل في اليومين السابقين.





وسجلت إيطاليا اليوم ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.





وأعلنت السلطات الصحية في ​إيطاليا، اليوم الخميس، تسجيل 610 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.





وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا إلى 18279 حالة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 143 ألفًا و626 حالة، بعد تسجيل 4204 حالة جديدة.





فيما تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا التي تحتل المركز الرابع، 115 ألف حالة، فيما سجلت الوفيات أكثر من 2400.





أما فرنسا، فسجلت 1341 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 12210.





وأعلنت الصحة الفرنسية، عن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات والذي وصل إلى 86334.





أما وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى أكثر من 113 ألف حالة.





فيما أعلن التلفزيون الرسمي الصيني، أن السلطات الصينية سجلت 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات بها إلى 81865 إصابة.





ولا تحصي السلطات الصينية عدد من لا تظهر عليهم الأعراض ضمن حصيلتها للإصابات المؤكدة إلى أن تظهر على المرضى أعراض كالحمى أو السعال.





أما إيران والتي تسجل أعدادًا كبيرة في إصابات كورونا، وصل إجمالي وفياته إلى 4110 حالات، بعد تسجيل 117 وفاة جديدة بـ"كوفيد 19".





وأكدت وزارة الصحة الإيرانية أن أعداد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 66220 حالة بعد تسجيل 1634 إصابة جديدة.





وسجلت بريطانيا، اليوم الخميس، 881 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد 19".





وارتفع إجمالي الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى 7978، أما الإصابات فوصلت إلى أكثر من 61 ألفا.





أما تركيا قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، إن عدد الإصابات المؤكدة في بلاده بفيروس كورونا المستجد زادت على مدى الأربع والعشرين ساعة الماضية بتسجيل 4056 إصابة جديدة، بينما توفيت 96 حالة، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 908 حالات.





وارتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تركيا إلى 42282 حالة.





وفي بلجيكا، أعلنت وزارة الصحة العامة الفيدرالية عن إرتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا إضافة الى عدد الوفيات.





وبحسب التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة البلجيكية سجلت اليوم 1580 حالة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الاصابات في بلجيكا الى 24983، وتسجيل 283 حالة وفاة ،ليصل إجمالي الوفيات الى 2523.