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أشرف صبحي: تسليم المدن الشبابية لـ وزارة الصحة لتخصيصها حجرا صحيا.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 08:56 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن  المدن الشبابية  لاستقبال مصابي فيروس كورونا، وهناك تنسيق دائم مع وزارة الصحة والمحافظين لاختيار الأماكن التي يتم تحديدها كي تكون مناطق حجر صحي لمصابي كورونا.

وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "تم تسليم المدن الشبابية إلى وزارة الصحة، والقوات المسلحة متواجدة في معظم المدن الشبابية لتأمينها".

وتابع أشرف صبحي: "المدن الشبابية التي تم اختيارها متواجدة في محافظات  الإسكندرية  وجنوب سيناء  والأقصر  ودمياط والبحيرة ".

وأشار أشرف صبحي إلى نادي الجزيرة بفرع السادس من أكتوبر  خصص مبنى كامل للحجر الصحي، وتم تأهيله بالتبرع.


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