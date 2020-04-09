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الحكومة: البعض استغل الفرصة وسجل أسماء متوفيين وأطفال للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.. فيديو

الخميس 09/أبريل/2020 - 09:50 م
مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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هاني حسين
قال  المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه تم تنقية أسماء المسجلين على الموقع الإلكتروني الخاص بـ العمالة غير المنتظمة.

وأضاف  نادر سعد في مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "البعض استغل تلك الفرصة وقام بتسجيل أسماء متوفين وأطفال عمرهم 5 سنوات،  واكتشفنا أثناء مرحلة التدقيق أن هناك البعض حاول استغلال هذا الأمر  وتكرار الأرقام القومية للمواطنين".

وتابع نادر سعد: "قمنا بالتنقية كي يحصل على المنحة كل مستحق من العمالة غير المنتظمة".

وأكمل نادر سعد: "المجموعة التي  سوف تصرف المنحة من يوم الأثنين حتى يوم الخميس هم من قاموا بالتسجيل على الموقع، وباب  التسجيل مفتوح وسوف تعلن وزارة القوى العاملة أخر موعد لغلق باب التسجيل".

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