أخبار الزمالك: حقيقة التفاوض مع نجم العراق.. الإدارة تصدم الاتحاد السكندري

أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، صعوبة مشاركة حميد أحداد نجم الزمالك المعار إلى صفوف فريق الرجاء المغربي في المباراة التي ستقام بينهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المتوقع إقامته حال تحسن الظروف بسبب فيروس كورونا.









كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب مسئولي النادي من عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بتخفيض قيمة عقده.











