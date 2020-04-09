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رياضة

أخبار الزمالك: حقيقة التفاوض مع نجم العراق.. الإدارة تصدم الاتحاد السكندري

الخميس 09/أبريل/2020 - 10:27 م
الزمالك
الزمالك
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محمد رشاد
نشر "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم الخميس ، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك وجاءت كالآتي:


أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادى الزمالك، صعوبة مشاركة حميد أحداد نجم الزمالك المعار إلى صفوف فريق الرجاء المغربي في المباراة التي ستقام بينهما في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المتوقع إقامته حال تحسن الظروف بسبب فيروس كورونا.


كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك عن طلب مسئولي النادي من عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بتخفيض قيمة عقده.



كشف نجم نادي الزمالك السابق عفت نصار عن منعه من الظهور عبر شاشة قناة النادي الأبيض الفضائية.


تتجه  النية لدى إدارة الزمالك لعدم الاستجابة لطلب محمد مصيلحي رئيس نادي الإتحاد السكندري بشأن الحصول على خدمات أحمد رفعت ظهير أيمن القلعة البيضاء المعار لزعيم الثغر بشكل نهائى خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة .

حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم العراق


نفت إدارة نادي الزمالك الدخول من قريب او بعيد فى مفاوضات مع علاء المهاوى ظهير أيمن المنتخب العراقى ونادي الشرطة فى بلاد الرافدين.
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