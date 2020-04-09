حقيقة مفاوضات الزمالك مع نجم العراق





وربطت تقارير صحفية دخول الزمالك فى مفاوضات مع علاء المهاوى ظهير الشرطة العراقى لدعم الجبهة اليمنى رفقة حازم إمام فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .









وقالت ادارة الزمالك فى تصريحات خاصة اليوم انها لم تفاوض المهاوى ولا غيره ولن تقدم على هذه الخطوة الا عقب وضوح الرؤية بشأن الموسم الكروى الجديد.









وكانت قناة الكأس القطرية كشفت عن دخول الأهلى المصري فى مفاوضات مع المهاوى صاحب الـ 23 عاما لاعب الشرطة ومنتخب أسود الرافدين العراقى الا أن أمير توفيق مدير لجنة التسويق نفى الأمر أيضا .









وقرر اتحاد الكرة المصري مد فترة تجميد النشاط الكروى بجميع المسابقات الا نهاية أبريل المقبل وفقا للإجراءات الإحترازية التى تقوم بها الدولة المصرية.