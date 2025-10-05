قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
رياضة

منتخب مصر يخوض أولى تدريباته قبل مواجهة جيبوتي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

تدريب منتخب مصر
تدريب منتخب مصر
إسلام مقلد

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن أولى تدريبات الفريق باستاد القاهرة الدولي استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها الأربعاء المقبل بدولة المغرب في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

شهد المران إحماءات بدنية و تدريبات خفيفة بمشاركة 19 لاعبا تواجدوا في التدريب وهم : محمد الشناوي و مصطفي شوبير و محمد صبحي و عبد العزيز البلعوطي و محمد هاني و أحمد عيد و رامي ربيعة و خالد صبحي و ياسر إبراهيم و عمرو الجـزار و حسام عبد المجيد و أحمد نبيل كوكـا و مروان عطيـة و حمدي فتحي و محمود صابر و أحمد سيد زيزو و محمود تريزيجيه و إبراهيم عادل و أسامة فيصل ، على أن ينتظم محمد صلاح و مصطفي محمد و مصطفي فتحي و محمد حمدي و مهند لاشين في تدريب الغد .

حضر مران منتخب مصر أحمد حلمي الشريف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة و الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي لاتحاد الكرة .

منتخب مصر حسام حسن جيبوتي المغرب كأس العالم 2026 كأس العالم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

