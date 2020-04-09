AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة من المطار.. عمرو سعد يستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:43 م
عمرو سعد
عمرو سعد
Advertisements
شارك عمرو سعد جمهوره بصورة قديمة له عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر عمرو سعد فى الصورة داخل مطار القاهرة، معلقا: "لما المطار يتحول لذكرى.. فين ايام ماكان في سفر".

يذكر أن أحدث أعمال عمرو سعد فيلم «حملة فرعون» المأخوذ عن قصة فيلم «العظماء السبعة» التى قدمتها هوليوود فى ستينيات القرن الماضى وقدمها الفنان عادل إمام تحت اسم «شمس الزناتى» فيما بعد لكنها تقدم هذه المرة بروح عصرية.


"حملة فرعون" تأليف كريم حسن بشير، وبطولة عمرو سعد، ومحمد لطفي، ورامز أمير، وروبي، ومحمود عبدالمغني، ومايك تايسون، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بالأبيض والأسود.. عمرو سعد يتألق في جلسة تصوير أنيقة

الحياة هي الحب.. عمرو سعد يوجه رسالة لمتابعيه

بـ نظارة شمس أنيقة.. عمرو سعد في أحدث ظهور.. شاهد

شاهد.. أحدث ظهور لـ عمرو سعد

بالفيديو.. عمرو سعد لابنه على تيك توك: أنت هتجيبلي سكر

عمرو سعد يوجه رساله إلى الجيش الأبيض

ترشيحاتنا

الحكومة: صرف منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة من 13 إلى 16 أبريل

بعد أيام من شفائه من فيروس كورونا.. سكتة قلبية تودي بحياة خمسيني.. تفاصيل

دخل في غيبوبة.. ‬وضع الملحن خالد عادل على أجهزة التنفس الصناعي

السيسي يعنف مسئولًا عن مشروع إنشائي بسبب كمامات العاملين.. فيديو

علاج لـ كورونا.. عينات آفيجان وصلت مصر والتواصل مع الصين للتصنيع

محافظ الجيزة يوضح حقيقة ظهور حالات جديدة مصابة بـ كورونا في المعتمدية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فيديو صادم يوضح كيفية انتشار فيروس كورونا عن طريق السعال

بعد وصول عينات لمصر.. كل ما لا تعرفه عن عقار آفيجان المعالج لكورونا

بعد زواج استمر 50 عاما.. كورونا يفرق بين زوجين مسنين دون وداع