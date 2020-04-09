محافظ كفرالشيخ ونائبه يطمئنان على توافر السلع الغذائية.. صور

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم الخميس، فرع " دلتا ماركت " بشارع ابراهيم المغازي بشرق مدينة كفرالشيخ، لمتابعة الوضع الاستراتيجي وتوافر السلع الغذائية وجودتها، وانتظام حركة البيع والشراء طبقًا للأسعار المقررة.





جاء ذلك بحضور، اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، في إطار الاطمئنان على توافر السلع الغذائية للمواطنين.





وأكد محافظ كفرالشيخ، علي استمرار الحملات الرقابية والمرور على الأسواق والمحلات العامة والصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية ومنافذ بيع السلع، فى إطار تشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق.





ووجه المحافظ بمكافحة الممارسات الاحتكارية والجرائم التموينية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، ومنع استغلال الظروف الراهنة في احتكار بعض السلع الاستراتيجية وحجبها عن التداول بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.