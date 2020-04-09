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رياضة

الموقف النهائي من تعاقد الزمالك مع أحمد فتحي

الخميس 09/أبريل/2020 - 11:44 م
احمد فتحي
احمد فتحي
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عمرو ابوبكر
كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، موقف إدارة الفارس الأبيض من التعاقد مع ثنائي الأهلي حسام عاشور وأحمد فتحي في الفترة المقبلة.


وكان الأهلي قرر عدم التجديد لحسام عاشور، لعدم حاجة المدير الفني رينيه فايلر له، بينما لم تنجح إدارة الأحمر في الاتفاق مع فتحي علي التجديد ليكون نهاية الموسم الحالي هو الأخير له.


وقال الغندور خلال تقديم برنامجه علي قناة الزمالك: نادي الزمالك لن يتفاوض مع حسام عاشور حتى لو لعب في الزمالك ببلاش. 


وأتم: الزمالك أيضًا لن يتفاوض مع أحمد فتحي حتى لو سيأخذ مليون جنيه في السنة وليس 16 مليونًا، الباب مقفول. 
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