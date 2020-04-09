الموقف النهائي من تعاقد الزمالك مع أحمد فتحي

كشف خالد الغندور لاعب الزمالك السابق، موقف إدارة الفارس الأبيض من التعاقد مع ثنائي الأهلي حسام عاشور وأحمد فتحي في الفترة المقبلة.









وكان الأهلي قرر عدم التجديد لحسام عاشور، لعدم حاجة المدير الفني رينيه فايلر له، بينما لم تنجح إدارة الأحمر في الاتفاق مع فتحي علي التجديد ليكون نهاية الموسم الحالي هو الأخير له.









وقال الغندور خلال تقديم برنامجه علي قناة الزمالك: نادي الزمالك لن يتفاوض مع حسام عاشور حتى لو لعب في الزمالك ببلاش.







