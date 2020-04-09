محافظ الجيزة يوضح حقيقة ظهور حالات جديدة مصابة بـ كورونا في المعتمدية

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه منذ 3 أيام تلقى تعليمات من وزارة الصحة بفرض حظر صحي على قرية المعتمدية نظرا لوجود حالات إيجابية مصابة بفيروس كورونا.





وأضاف أحمد راشد في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد":" قرية المعتمدية بها حوالي 100 الف نسمة".





وتابع أحمد راشد:" تم تخصيص سيارة إسعاف لنقل الأهالي الذي يعانون من أمراض مزمنة ويتلقون علاجا داخل المستشفيات ويتم إجراء أعمال التعقيم والتطهير بشكل مستمر للمنع انتشار فيروس كورونا ".





وأكد أنه لم تظهر اي حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا وهناك متابعة يومية من وزارة الصحة للمخالطين، وهم أقل من 200 مخالط للحالات المصابة بفيروس كورونا وملتزمون في محل إقامتهم ويقدم لهم كل الرعاية الصحية والوجبات الساخنة والمستلزمات الطبية والغذائية ."



