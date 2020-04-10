ماذا يفعل دواء القمل لعلاج كورونا

بدأت أستراليا بعلاج بعض الحالات من خلال دواء القمل والذي تم على بعض التجارب السريرية ولكن حذرت السلطات الصحية في أستراليا الجمهور من محاولة علاج الفيروس التاجي في المنزل ، قائلة إن الأدوية التي تبشر بالخير في علاج الفيروس قد تكون قاتلة. يأتي التحذير بعد أن وجدت دراسة أن عقار Ivermectin ، الذي يستخدم عادة لعلاج قمل الرأس ، يوقف نمو فيروسات التاجية في زراعة الخلايا.





على الرغم من ذلك ، قالت وزيرة صحة فيكتوريا جيني ميكاكوس إنها لا تريد أن يرى الناس "يهرعون إلى الصيدليات أو محلات السوبر ماركت الخاصة بهم لشراء علاجات القمل ".





وأضافت: "أريد فقط أن أؤكد ذلك لأننا سمعنا عن أشخاص في الخارج سمعوا عن تطورات محتملة ثم تناولوا المخدرات التي تم استخدامها بطريقة غير مناسبة تمامًا وتوفوا نتيجة لذلك". في الولايات المتحدة ، توفي رجل ودخلت زوجته إلى المستشفى عندما شربوا مادة كيميائية لتنظيف خزان الأسماك تحتوي على الكلوروكين بعد ظهورها والتي أظهرت أيضًا واعدة كعلاج لفيروس كورون.





وقالت: "ما نحتاج إلى اكتشافه الآن هو ما إذا كانت تلك الجرعات الآمنة التي نعرف أنها تعمل لدى الأشخاص فعالة أيضًا على الفيروس". في أستراليا ، قتل الفيروس التاجي حتى الآن 35 شخصًا مع 5687 حالة مسجلة. ويبلغ عدد القتلى في المملكة المتحدة الآن 4331 بعد ارتفاع قياسي بلغ 708 يوم السبت. توفي سبعة من العاملين الصحيين من الفيروس حتى الآن. في وقت سابق اليوم ، حذر وزير الصحة مات هانكوك من أنه إذا خرق البريطانيون قواعد التباعد الاجتماعي للاستفادة من الطقس الجيد في نهاية هذا الأسبوع ، فيمكن حظر "جميع التمارين" في الخارج.