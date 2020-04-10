نائب الرئيس الأمريكي: نجري اختبارات كورونا على 100 ألف شخص يوميا

قال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن خلية الأزمة الأمريكية المسئولة عن مكافحة فيروس كورونا تجري اختبارات على 100 ألف شخص في اليوم للكشف عن الوباء، مشيرًا إلى أن عدد الاختبارات وصلت حتى الآن 2 مليون اختبار.





وأضاف بنس خلال المؤتمر اليومي للخلية: "عاشت بلادنا أسبوعا صعبا بسبب وباء كورونا، لكننا بدأنا في الحصول على مؤشرات على استقرار معدل الإصابات في عددٍ من الولايات".





من جانبه قال ترامب: "هناك علامات مشجعة فيما يتعلق بتصنيع اللقاحات ضد فيروس كورونا وسنبدأ اختبارات سريرية قريبا، وجرى اختبار 19 عقارا وهناك 6 أخرى قيد التجرية السريرية في سبيل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا".





وتابع الرئيس الأمريكي: "لدينا أفضل عمال الرعاية الصحية في العالم والذين ينقذون أرواح المواطنين من فيروس كورونا".



