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السمرة: يجب على أطباء العيون ارتداء النظارة في هذه الفترة لهذا السبب

الجمعة 10/أبريل/2020 - 06:00 ص
عدسات لاصقة
عدسات لاصقة
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور عمرو السمرة أستاذ طب وجراحة العيون، إن غسيل اليدين ضروري للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن العدسات اللاصقة تنقل عدوى فيروس كورونا.

وأضاف "عمرو السمرة" خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" أن أغلب من يرتدون عدسات لاصقة مهملين في العناية بها، موضحا أن ارتداء النظارة قد يحمي الفرد من وصول أي رذاذ  قد يكون محمل بالفيروس إلى العين.

وأشار أستاذ طب وجراحة العيون، إلى أنه يوجد في مصر علاج لفيروس كورونا تم استخدامها في علاج أمراض أخرى، موضحا أن جميع الادوية التي تم تجربتها في علاج كورونا تم استخدامها في علاج امراض اخرى.

وأوضح أنه يجب على أطباء العيون ارتداء النظارة للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا المستجد، منوها إلى أن العين مكونة من قرنية العين  والملتحمة المشبعة بالأوعية الدموية ويمكن أن يتخلل منها الفيروس ويصل إلى الأنف".

وكشف الدكتور عمرو السمرة إن العين تصاب بفيروس عندما يصاب الشخص بأعراض البرد وتصاب العين حينها بقرحة ويتم تناول دواء يقضي على تلك المشكلة الصحية تماما، موضحا أن أحمرار العين تعد من ضمن علامات الإصابة بفيروس، ولا يمكن التفرقة بين كون ذلك الشخص مصاب بفيروس كورونا أو فيروس أخر إلا بعد إجراء الاختبار الخاص باكتشاف الإصابة بالوباء.

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