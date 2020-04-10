شرط وحيد.. مرتضى منصور يحسم الجدل بشأن التعاقد مع عاشور وفتحي





وأكد مرتضى منصور في تصريحات لـ قناة " الزمالك " أن فتحي وعاشور نجمان كبيران ويملكان خبرة وإمكانيات رائعة تؤهلهما للانضمام لأي فريق .





وأضاف أن الزمالك لا ينتهز الفرص لـ " خطف " اللاعبين مشددا ان قرار ضمهما من عدمه ليس بيده أو بيد المشرف على الكرة وإنما بيد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.





وتابع منصور أن كل ما يطلبه كارتيرون سيكون مجابا مشددا " لو طلب لبن العصفور حجيبه " .





وأكمل أن في حال طلب كارتيرون ضمهما سيتم التعاقد معهما على الفور مشددا أن الزمالك يمتلك الأموال الكافية لضم أي لاعب يرغب في ضمه.

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن إمكانية تعاقد النادي مع أحمد فتحي و حسام عاشور نجمي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.