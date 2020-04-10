بشرى سارة .. غبور يقرر تأجيل سداد أقساط السيارات 6 شهور

أعلن وكيل سيارات هيونداي ومازدا وشيري وجيلي في مصر اتخاذها العديد من الإجراءات القوية لحماية العاملين في الشركة والعملاء من التعرض للإصابة بفيروس كورونا, وقالت الشركة أنها اتبعت في الإجراءات التي اتخذتها توصيات منظمة الصحة العالمية في التعامل مع الفيروس والوقاية منه.





كما أعلنت الشركة تأجيل سداد الأقساط على سياراتها لمدة 6 شهور نظرا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد و بعد توجيهات البنك المركزي وقامت الشركة أيضا بوقف العمل بنظام البصمة واستخدام نظام إلكتروني لإثبات الحضور وتقليل نسب العاملين في مرافقها من خلال توجيه البعض للعمل من المنزل حسب حاجات العمل والتركيز على السيدات في العمل من المنزل خاصة الأمهات والنساء الحوامل. كما أوقفت الشركة كل المهام خارج مصر في الوقت الحالي وكذلك عمليات التدريب الجماعي لمنع انتشار المرض بجانب.

وأكدت الشركة توفير مستويات عالية من التعقيم والتطهير التي تتم لكل المرافق التابعة لها ومنشآتها التي تشمل مراكز الخدمة وصالات عرض السيارات ومكاتب الإدارة ومختلف المباني مع توفير الكحول في كل صالات العرض ومراكز الخدمة من أجل أن يتم استخدامه من قبل العاملين والزوار.