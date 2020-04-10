قرار من وزير الأوقاف للأئمة عن صلاة الجمعة اليوم

نبهت وزارة الأوقاف، على الأئمة والمؤذنين فى المساجد، بشأن أذان صلاة الجمعة اليوم.

وأكدت الوزارة، أن يتضمن الأذان، جملتي: "ألا صلوا في بيوتكم ظهرًا.. ألا صلوا في رحالكم ظهرًا" على نحو ما تم في الجمعة الماضية.

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن الجمعة لا تنعقد بدون إذن ولي الأمر أو من ينيبه في إقامتها، كما أن إقامة الجمعة بالمخالفة لجهات الاختصاص في الظرف الراهن إثم ومعصية ، وهو ما أكدت عليه كل المؤسسات الدينية : الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف المصرية ودار الإفتاء المصرية وسائر العلماء المعتبرين .



