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رياضة

أحمد حسن يكشف موقفه من إمكانية تجديد أحمد فتحي للأهلي ويوجه نصيحة لـ عاشور

الجمعة 10/أبريل/2020 - 07:00 ص
احمد فتحي
احمد فتحي
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ياسمين تيسير
كشف أحمد حسن نجم الكرة المصرية السابق عن رأيه في أزمة أحمد فتحي نجم الأهلي وإمكانية التجديد للفريق عقب تراجع فريق بيراميدز عن ضمه خلال الفترة المقبلة.

وأكد حسن في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن في حال رغبة أحمد فتحي في التجديد للفريق بالإضافة لحاجة الفريق له فيجب موافقة مجلس إدارة النادي على عودته و التجديد له على الفور.


وأضاف أحمد حسن أن فتحي لاعب جيد ويمتلك خبرات رائعة تضيف الكثير للفريق.

أما بشأن حسام عاشور قائد الفريق فأكد أنه في حال قدرته على الاستمرار في الملاعب فيجب أن لا يعتزل ويرحل فورا عن الفريق.
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