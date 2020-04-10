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اقتصاد

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات اليوم الجمعة 10-4-2020‎

الجمعة 10/أبريل/2020 - 10:29 ص
سعر الدرهم الإماراتي
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
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أحمد علام
سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل العملات الأجنبية والعربية خلال تعاملات اليوم  الجمعة  10-4-2020، تباينًا في السوق الإماراتي، وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" سعر صرف العملات العربية والعالمية مقابل الدرهم الإماراتي.
                                       

سجل سعر الدولار الأمريكي = 3.67 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.27 دولار أمريكي

سجل سعر الجنيه المصري = 0.23 درهم إماراتي فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 4.29 جنيه مصري

سجل سعر  اليورو = 4.01 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.24 يورو

سجل سعر الجنيه الإسترليني = 4.57 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.21 جنيه إسترليني

سجل سعر الدينار الكويتي = 11.80 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.084 دينار كويتي

سجل سعر الدولار الكندي = 2.63 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.38 دولار كندي

سجل سعر الدولار الأسترالي = 2,33 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي = 0.42 دولار أسترالي

سجل سعر الين الياباني = 0.03 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم الإماراتي = 29.51 ين ياباني

سجل سعر الريال السعودي = 0.97 درهم إماراتي، فيما سجل سعر 1 الدرهم الإماراتي 1.02 ريال سعودي

سجل سعر  الجنيه السوداني = 0.06 درهم إماراتي، فيما سجل 1 الدرهم 14.97جنيه سوداني

سجل سعر 11 الريال القطري = 1.00 درهم إماراتي، فيما سجل الدرهم الإماراتي = 0.99 ريال قطري

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