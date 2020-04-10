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رياضة

الاتحاد السعودي يحدد موعدا مبدئيا لعودة مسابقة الدوري

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:08 ص
الهلال والنصر
الهلال والنصر
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محمد السعيد
حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعدا مبدئيا، لعودة دوري المحترفين، بعد إيقافه مؤخرا، بسبب فيروس كوورنا المستجد " كوفيد 19".

وكان الاتحاد السعودي، أعلن منتصف شهر مارس الماضي، إيقاف مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا في الملاعب.

وقال مصدر بالاتحاد السعودي لصحيفة " الشرق الأوسط السعودية"، أنه من المتوقع عودة مسابقة الدوري في شهر أغسطس المقبل، وليس هناك نية للإلغاء".

وأضاف المصدر، أن استكمال الدوري في شهر أغسطس أمرا حتيما لأرتباط الأندية السعودية بمسابقة دوري أبطال آسيا، لذلك لا بد من معرفة ترتيب الفرق، ومن سيتأهل للدوي القاري.

وشدد المصدر على أن قرار عودة الدوري بشكل رسمي، لن يتم إلى بعد الحصول على الضوء الأخضر من السلطات المعنية.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، بفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه النصر صاحب المركز الثاني.
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