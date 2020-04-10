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أخبار البلد

73 % من قراء صدى البلد يؤيدون فرض ارتداء الكمامة إجباريا

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:40 ص
الكمامة
الكمامة
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صدى البلد
أجرى موقع صدى البلد الإخباري استطلاعا للرأي حول ضرورة أن يكون ارتداء الكمامة في مصر إجباريا كما فعلت بعض الدول ومنها المغرب.

 
وأظهرت نتائج الاستطلاع تأييد 73 % من القراء لأن يكون ارتداء الكمامة إجباريا ،بينما رفض 23 % م، الأقراء ذلك ، وعبر 4% من القراء عن عدم اهتمامهم بهذا الشأن. 

وأيد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مقترح الارتداء الإجباري للكمامات من حيث المبدأ، مطالبا بتطبيقه خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا داخل مصر و بعقوبات معقولة تقتصر على غرامة مالية 100 جنيه.

وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المرحلة الثالثة ستبدأ بمجرد كسر رقم الـ 150 مصابا في اليوم الواحد، لتبدأ بعد ذلك المتوالية الهندسية في أعداد الإصابات حتى تصل إلى ألف إصابة في اليوم وهو رقم لا نتمنى الوصول إلى في مصر، لذلك لابد من تطبيق إجراءات أكثر حدة بمجرد تخطي حاجز الـ 150 مصابا.

وأكد النائب أن هذه الإجراءات تتمثل في إلزام المواطنين بالبقاء في المنزل بفرض حظر كلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بجانب ارتداء الكمامة إجباريا وتغليظ العقوبات، منوها إلى أن العقوبات التي فرضتها المغرب في هذا الشأن مبالغ فيها.

وقررت السلطات العمومية في المغرب، العمل بإجبارية وضع الكمامات مع وضع عقوبات المخالفين تصل إلى الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1300 درهم أو بإحدى العقوبتين.
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