73 % من قراء صدى البلد يؤيدون فرض ارتداء الكمامة إجباريا

وأظهرت نتائج الاستطلاع تأييد 73 % من القراء لأن يكون ارتداء الكمامة إجباريا ،بينما رفض 23 % م، الأقراء ذلك ، وعبر 4% من القراء عن عدم اهتمامهم بهذا الشأن.





وأيد النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، مقترح الارتداء الإجباري للكمامات من حيث المبدأ، مطالبا بتطبيقه خلال المرحلة الثالثة من انتشار فيروس كورونا داخل مصر و بعقوبات معقولة تقتصر على غرامة مالية 100 جنيه.





وأوضح حنفي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه المرحلة الثالثة ستبدأ بمجرد كسر رقم الـ 150 مصابا في اليوم الواحد، لتبدأ بعد ذلك المتوالية الهندسية في أعداد الإصابات حتى تصل إلى ألف إصابة في اليوم وهو رقم لا نتمنى الوصول إلى في مصر، لذلك لابد من تطبيق إجراءات أكثر حدة بمجرد تخطي حاجز الـ 150 مصابا.





وأكد النائب أن هذه الإجراءات تتمثل في إلزام المواطنين بالبقاء في المنزل بفرض حظر كلي وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، بجانب ارتداء الكمامة إجباريا وتغليظ العقوبات، منوها إلى أن العقوبات التي فرضتها المغرب في هذا الشأن مبالغ فيها.



