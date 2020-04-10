الفلاحين توضح حقيقة توقف الحكومة عن شراء القمح من المزارعين

نفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، ما تردد حول توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين، وأن المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح،





وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن صوامع القمح التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لاستقبال محصول هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.



