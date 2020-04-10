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أخبار البلد

الفلاحين توضح حقيقة توقف الحكومة عن شراء القمح من المزارعين

الجمعة 10/أبريل/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
نفت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، ما تردد حول توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين، وأن المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح،

وقال النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، إن صوامع القمح التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية تستعد لاستقبال محصول هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.

وأكد الأمين العام للفلاحين، فى تصريحات له اليوم، استقرار أسعار الأرز في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، وأن هناك مخزونًا استراتيجيًا منه يكفي لشهور، مُشيدا بجهود الحكومة التى تقوم بشن حملات تفتيش دورية على الأسواق ومنافذ بيع الأرز، لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية،حيث أنه يتم صرف الأرز كأحد السلع التموينية الأساسية في منظومة التموين، ويوجد أرصدة كافية من الأرز لدى شركتي الجملة، كما يوجد تعاقدات على الأرز المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية.
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