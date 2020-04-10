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محافظات

طرح وإسناد إنشاء 11 مدرسة بتكلفة 73 مليون جنيه في بني سويف

الجمعة 10/أبريل/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن طرح 11 مدرسة ما بين (إنشاء جديد ،توسع، إحلال كلى،إحلال جزئي ) بعدد 167 فصلا بقيمة إجمالية 73 مليونا و327 ألفا و848 جنيها، والتي تنفذها هيئة الأبنية التعليمية في إطار خطة المحافظة لاستكمال واقامة المشروعات التنموية والخدمية التي تعود بالنفع العام علي المواطنين ،وتطوير المنظومة التعليمية والعمل علي زيادة أعداد الفصول الدراسية لخدمة أبنائنا الطلاب. 

تم طرح وإسناد 4 مدارس"إنشاء جديد وهي"عبد الصمد عبد الغنى خليفة للتعليم الأساسي والفنت الثانوية الصناعية،وشنرا الفنية بنات،بني عدي للتعليم الأساسي" ،و5 مدارس"توسع"وهي "محمد فاضل الابتدائية،معصرة أبوصير الإعدادية، وعزبة حلمي تعليم أساسي ،كوم الرمل البحري الابتدائية المشتركة ، القدس الشريف الابتدائية" ،ومدرسة واحدة"إحلال كلى" وهى مدرسة طوة للتعليم الأساسي، ومدرسة واحدة "إحلال جزئي" وهى قفطان الشرقية للتعليم الأساسي.

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وأشار المحافظ إلى أنه يجرى العمل حاليا في 33 مدرسة تضم 448 فصلًا دراسيًا بقيمة إجمالية 181مليون و488 ألف جنيه ، ما بين "إنشاء جديد وتوسعات وإحلال كلى أو جزئي "وتشمل (اليرموك ث ع ،معصرة أبوصير الابتدائية المشتركة، صفط الشرقية للتعليم الأساسي،أطواب للتعليم الأساسي بنات ،جزيرة المساعدة الإبتدائية،أطواب للتعليم الأساسي، جزيرة المساعدة للتعليم الأساسي ،أطواب الرسمية للغات،اليعقوبي الابتدائية"1"،معصرة أبوصير الابتدائية الحديثة،الزيتون الابتدائية ،المستشار زكريا عوض للتعليم الأساسي،الحمام للثانوي العام،سدمنت الجبل ثانوي عام،خبيب بني عدى ت أ،إدراسيا للتعليم الأساسي، محمد أنور حسن للتعليم الأساسي ،بني عفان الابتدائية بنات،دموشيا الإعدادية ،عزبة عويس للتعليم الأساسي، تل كفر منصور ت أ،أم القرى للتعليم الأساسي ،طنسا الابتدائية بنينـ أم المؤمنين الابتدائية ،البرانقة الابتدائية بنات، البرانقة الابتدائية بنين، حطين للتعليم الأساسي عزبة عرفة / منشأة أبو مليح الإعدادية ، كوم النور الإبتدائية ، الزبير بن العوام للتعليم الأساسي ، الشهيد عماد ربيع محمد، صفط العرفا الإعدادية المشتركة ،الجفادون الثانوية الصناعية،ليصل بذلك العدد الإجمالي إلى 44 مشروعا(11 مدرسة طرح وإسناد+ 33 مدرسة جاري العمل بها ) بقيمة إجمالية 254 مليون و 776 ألف و733 جنيه. 
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