مستقبل وطن أسوان ينظم حملات التطهير والتعقيم بإدفو ودراو لمواجهة كورونا.. صور

واصل حزب مستقبل وطن بأسوان، تنظيم حملات التطهير والتعقيم ومبادرات خفض أسعار السلع الغذائية بمختلف المراكز المدن من أجل التصدى لفيروس الكورونا المستجد.





ويأتى ذلك إنطلاقًا من الدور المجتمعى لحزب مستقبل وتحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب، وتنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب، وبرعاية مباشرة من النائب النائب حسن سيد خليل عضو مجلس النواب وأمين الحزب بالمحافظة.





ففى مركز إدفو قامت أمانة الحزب بتعقيم وتطهير مبنى مطحن حورس التابع لشركة مطاحن مصر العليا والتى شملت عملية التعقيم المكاتب الإدارية بالمطحن ومنطقة الصوامع والتخزين.





كما توجه أعضاء أمانة مركز إدفو لتعقيم وتطهير مقر موقف السيارات الذى يضم كافة أنواع مركبات النقل سواء النقل الداخلى أو المتجه إلى مراكز ومدن المحافظة أو إلى بقية المحافظات المجاورة.





وبالتوازى مع ذلك شكل أعضاء الأمانة مجموعات تولت التوعية بالوقاية وشرح خطوات التوجه إلى المستشفى حال ظهور أى من أعراض المرض أيضًا حيث قامت هذه المجموعات بتوزيع المطهرات الكحولية والكمامات وقفازات واقية لجموع الجماهير المترددة على موقف السيارات الكبير بمدينة ادفو.





بينما قامت أمانة مركز دراو بمواصلة أعمال التعقيم والتطهير بقرية المنصورية حيث شملت الحملة تعقيم وتطهير الشوارع والمباني الخدمية تخدم جمهور المواطنين بالقرية وذلك بمتابعة من عطا الخربوطلى أمين العضوية بالمحافظة و عبدالعزيز العزايزى امين تنظيم المركز ومحمود عادل أمين إعلام دراو.





ومن ناحية أخرى أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن في مركز دراو اليوم مبادرة ضد الغلاء تعمل هذه المبادرة على مواجهة جشع ومغالاة التجار في المواد الغذائية برعاية هذه المبادرة عبد العزيز حسب الله عضو أمانة مركز دراو.





وتأتى هذه المبادرة في ضوء ما تتخذه الدولة من تدابير احترازية ضد تفشي وباء كورونا ومنع بعض التجار الجشعين من استغلال أزمة الكورونا لرفع الأسعار.